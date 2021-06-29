تراند الفن: بعد إعلان وفاته.. 10 معلومات عن رجل الأعمال أنسي ساويرس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، وذلك عن عمر يناهز 91 عامًا، حيث يُعد عميد عائلة ساويرس في مصر.

ويرصد “القاهرة 24” أبرز 10 معلومات عن رجل الأعمال أنسي ساويرس، والتي تأتي على النحو التالي:

*وُلد في 14 أغسطس عام 1930، في محافظة سوهاج لعائلة قبطية.

*حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

*بدأت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات، تدعى “أنسي ولمعي”، والتي تمثل نشاطها في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

*أُممت الشركة جزئيًا ثم كليًا عام 1961، وظل ساويرس على رأسها لمدة 5 سنوات.

*هاجر إلى ليبيا في عام 1966، وعمل أيضًا في مجال المقاولات هناك.

*عاد إلى مصر ليكمل طريقه في المقاولات في منتصف السبعينات.

*يعد ساويرس هو مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية.

*توسع نشاط شركته لتشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول.

*بلغت ثروة ساويرس في عام 2010 نحو 3 مليارات دولار.

*تزوج من يسرية لوزة، وله ثلاثة أولاد، وهم نجيب، سميح وناصف وهم الآن يقودون أكبر الشركات المختلفة.