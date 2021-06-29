فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - وجه الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، التهنئة إلى فريق كرة السلة بالنادي بعد تحقيق لقب دوري السوبر المصري عقب الفوز على الاتحاد السكندري.
وقال حسين السمري: “التهنئة مستحقة لأبطال السلة بعد تحقيق اللقب، رغم الضغوطات التي تعرضوا لها في وقت سابق لكنهم أثبتوا جدارتهم، ونوجه لهم كل الدعم من أجل استكمال مسيرتهم الناجحة”.
وأشاد السمري بالإسباني أجوستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة، مؤكدًا أنه مدرب قدير نجح في قيادة الزمالك إلى منصات التتويج، ونأمل في استمراره معنا.
وبالنسبة لوالتر هودج نجم الفريق المحترف، فقد أكد المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن هودج أصبح عنصرًا أساسيًا في قوام فريق السلة، وبالطبع إدارة النادي ستسعى إلى الحفاظ عليه.
وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسين السمري: لاعبو فريق السلة أثبتوا جدارتهم رغم الضغوطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.