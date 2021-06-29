تراند الفن: حسين السمري: لاعبو فريق السلة أثبتوا جدارتهم رغم الضغوطات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - وجه الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، التهنئة إلى فريق كرة السلة بالنادي بعد تحقيق لقب دوري السوبر المصري عقب الفوز على الاتحاد السكندري.

وقال حسين السمري: “التهنئة مستحقة لأبطال السلة بعد تحقيق اللقب، رغم الضغوطات التي تعرضوا لها في وقت سابق لكنهم أثبتوا جدارتهم، ونوجه لهم كل الدعم من أجل استكمال مسيرتهم الناجحة”.

وأشاد السمري بالإسباني أجوستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة، مؤكدًا أنه مدرب قدير نجح في قيادة الزمالك إلى منصات التتويج، ونأمل في استمراره معنا.

وبالنسبة لوالتر هودج نجم الفريق المحترف، فقد أكد المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن هودج أصبح عنصرًا أساسيًا في قوام فريق السلة، وبالطبع إدارة النادي ستسعى إلى الحفاظ عليه.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.