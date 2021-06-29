تراند الفن: “الرقابة المالية”: 300 جنيه زيادة على تكلفة استخراج جواز السفر من أول يوليو

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم إضافة نحو 300 جنيه على قيمة استخراج جواز السفر، وذلك مقابل التأمين الإجباري على السفر بداية من أول يوليو.

وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، لكشف حساب الهيئة لمدة 4 سنوات، اليوم الثلاثاء، أن التأمين الإجباري سيكون على جميع المسافرين والحاملين لنحو 23 مليون وثيقة سفر لمدة 7 سنوات هي مدة الجواز، بنحو 3.5 مليون وثيقة سنوية بقيمة مُستهدفة مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن إصدارات سندات التوريق خلال الفترة بلغت نحو 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه عام 2020 فقط، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري، ومؤشر هام يدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.