فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم إضافة نحو 300 جنيه على قيمة استخراج جواز السفر، وذلك مقابل التأمين الإجباري على السفر بداية من أول يوليو.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، لكشف حساب الهيئة لمدة 4 سنوات، اليوم الثلاثاء، أن التأمين الإجباري سيكون على جميع المسافرين والحاملين لنحو 23 مليون وثيقة سفر لمدة 7 سنوات هي مدة الجواز، بنحو 3.5 مليون وثيقة سنوية بقيمة مُستهدفة مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن إصدارات سندات التوريق خلال الفترة بلغت نحو 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه عام 2020 فقط، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري، ومؤشر هام يدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الرقابة المالية”: 300 جنيه زيادة على تكلفة استخراج جواز السفر من أول يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.