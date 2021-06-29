تراند الفن: مصر..القبض على رجل أعمال معروف تورطه في قضية نائب “الجن والعفاريت”

صحيفة المرصد-وكالات: قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على رجل الأعمال، حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعد أن كشفت التحقيقات علاقته بقضية تنقيب غير قانوني عن الآثار.

وبحسب صحف مصرية، كشفت التحقيقات مع النائب البرلماني السابق، علاء حسانين، الشهير بنائب “الجن والعفاريت”، أن رجل الأعمال، حسن راتب، متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار، حيث أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضي، قرارا يقضي بتجديد حبس حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.

من جانبها، وجهت النيابة العامة المصرية رجال المباحث، بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، لبحث القطع المضبوطة.