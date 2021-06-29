تراند الفن: التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بتمويل علاء حسانين في التنقيب عن الآثار

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت آخر الأخبار 20 زيارة

تباشر جهات التحقيق بجنوب القاهرة التحقيق مع راجل الأعمال حسن راتب، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالتعاون في قضية البرلماني السابق علاء حسانين. وخلال الساعات الماضية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، وذلك لتورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار، التي عُرفت بـ“عصابة علاء حسانين”. جاء هذا بعد مُتابعة نشاط عصابة التنقيب عن الآثار، التي كانت يتزعمها البرلماني السابق “علاء حسانين” عضو مجلس البرلمان في فترة حكم الإخوان المسلمين، والمشهور بنائب الجن والعفاريت مع 16 آخرين، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، كانوا ينتوون تهريبها وبيعها خارج البلاد.

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