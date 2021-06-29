فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، الحفائر العاملة بجميع مناطق مصر بموسم الصيف الحالي، في كل من: الفيوم، المنيا، الأقصر، أبو صير، منطقة آثار سقارة، ومنطقة آثار محافظة الدقهلية، وبالأخص بعثة حفائر تل آثار البلامون.
وقال المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الآن البعثة الأثرية العاملة بمحافظة الدقهلية، بدأت العمل بمنطقة آثار تل البلامون بإشراف المجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أن هناك إشراف أسبوعي من الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، وذلك لأهمية الحفائر بهذه المنطقة.
ولفت إلى أن البعثة العاملة من منطقة آثار الدقهلية للتنقيب في مساحة 10 أفدنة، بتل البلامون الأثري، والذي يبلغ مساحته 148 فدانا.
وأوضح المصدر، أن منطقة تل البلامون هي المقاطعة رقم 17 من مقاطعات وجه بحري في فترة حكم “الرعامسة”، وكانت أيضًا العاصمة، وتُسمى بالهيروغليفية “يا أبو – ان – امن” أي جزيرة المعبود آمون، كما عبد أيضًا في هذه المنطقة المعبود “سا – ام – بحوت” وتم العثور على عدد من الحفائر والآثار في هذه المنطقة، منها قناعان من الذهب الخالص، ونشرت هذه الحفائر في حوليات مصلحة الآثار باللغة الإنجليزية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: على مساحة 10 أفدنة.. “الآثار” تكشف الحفائر العاملة بمحافظة الدقهلية (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.