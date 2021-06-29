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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 60 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد-وكالات: حذر الطبيب والمقدم التلفزيوني، الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من خطورة الملح والكميات اليومية التي نقوم باستهلاكها.
وأوضح بأن تناول الملح الزائد يمكن أن يسبب السرطان والسكتات الدماغية.
ففي مقابلة على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، تحدث عن الكمية اليومية المسموح استهلاكها، قائلا: “نستهلك يوميا 12 غراما من ملح الطعام، في الوقت الذي يجب أن نستهلك فيه 5 غرامات فقط، اما الأشخاص الذين يعانون من مرض ضغط الدم وتزيد أعمارهم عن 50 عاما فيجب أن يستهلكوا يوميا 2.5 غرام من الملح فقط”.
وأكد في الوقت نفسه بأن العادات اليومية باستهلاك الملح تنذر بعواقب لا يمكن إصلاحها، قائلا: “إن الاستهلاك المفرط للملح يؤدي للسرطان والسكتات الدماغية”، كما وأنه بالتقليل من الاستهلاك اليومي للملح نصبح أقل عرضة للإصابة بالأورام.
ونصح الطبيب بالابتعاد عن الملح قدر المستطاع وتقليل الاستهلاك اليومي له.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحذير خطير من “الملح” يسبب السرطان والسكتات الدماغية.. والكشف عن النسبة المسموح بها يومياً! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.