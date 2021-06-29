فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 57 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
تراجع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، في إطار المفاوضات التي كانت بدأت منذ أشهر قليلة لضمه في الانتقالات الصيفية.
وأكدت القناة الكتالونية الثالثة، أن مانشستر يونايتد كان على استعداد لدفع 50 مليون يورو لعثمان ديمبيلي قبل إصابته، وأبلغ وكلائه بذلك الأمر.
وأضافت القناة في تقريرها، أن كل شيء تغير مع الإصابة الأخيرة التي تعرض لها ديمبلي رفقة منتخب بلاده، وأصبح الآن لا يعتقد أحد في برشلونة أن عرضًا آخر سيصل.
وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الاثنين، نجاح عملية الفرنسي، عثمان ديمبلي، بعد خضوعه لها بساعات قليلة في فنلندا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم ديمبلي بسبب إصابته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.