تراند الفن: مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم ديمبلي بسبب إصابته

تراجع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، في إطار المفاوضات التي كانت بدأت منذ أشهر قليلة لضمه في الانتقالات الصيفية.

وأكدت القناة الكتالونية الثالثة، أن مانشستر يونايتد كان على استعداد لدفع 50 مليون يورو لعثمان ديمبيلي قبل إصابته، وأبلغ وكلائه بذلك الأمر.

وأضافت القناة في تقريرها، أن كل شيء تغير مع الإصابة الأخيرة التي تعرض لها ديمبلي رفقة منتخب بلاده، وأصبح الآن لا يعتقد أحد في برشلونة أن عرضًا آخر سيصل.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الاثنين، نجاح عملية الفرنسي، عثمان ديمبلي، بعد خضوعه لها بساعات قليلة في فنلندا.