تراند الفن: انتشال جثة شاب سقط بترعة الشيخ يونس في قنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الثلاثاء، جثة شاب غرق بترعة الشيخ يونس بمدينة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بترعة الشيخ يونس بقنا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وقال مصدر بالحماية المدنية، لـ”القاهرة 24″، إن الإدارة تلقت بلاغًا في تمام الساعة الواحدة ونصف صباحًا، بغرق شاب بترعة الشيخ يونس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بقيادة العميد هاني الأوربي، واستمر العمل حتى الساعة 4 صباحًا ثم توقف، لافتًا إلى أنه جرى استئناف البحث مع ظهور ضوء الشمس، وتم العثور على جُثة الشاب ويدعى محمد محمود حسن، ويبلغ من العمر 26 عامًا، يعمل نجارًا، مقيم بمنطقة الشيخ يونس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.