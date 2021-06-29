فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الثلاثاء، جثة شاب غرق بترعة الشيخ يونس بمدينة قنا.
وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بترعة الشيخ يونس بقنا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.
وقال مصدر بالحماية المدنية، لـ”القاهرة 24″، إن الإدارة تلقت بلاغًا في تمام الساعة الواحدة ونصف صباحًا، بغرق شاب بترعة الشيخ يونس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بقيادة العميد هاني الأوربي، واستمر العمل حتى الساعة 4 صباحًا ثم توقف، لافتًا إلى أنه جرى استئناف البحث مع ظهور ضوء الشمس، وتم العثور على جُثة الشاب ويدعى محمد محمود حسن، ويبلغ من العمر 26 عامًا، يعمل نجارًا، مقيم بمنطقة الشيخ يونس.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتشال جثة شاب سقط بترعة الشيخ يونس في قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.