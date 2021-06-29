تراند الفن: “يا مصراوية”.. أغنية جديدة للنجم محمد الحلو بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

نشرت القناة الرسمي لوزارة الدفاع، عبر موقع يوتيوب، أغنية جديدة للفنان محمد الحلو بعنوان ” يا مصراوية”. يأتي وذلك بالتزامن مع ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث تتضمن الاغنية بعض المشاهد التي تستعرض أبرز الأماكن في مصر سواء من المعابد أو مكتبة الإسكندرية أو حتى من الآثار المختلفة، وكيف نجح جموع المصريين في استرداد مصر والبدء في بناء الدولة من خلال عديد من المشروعات القومية الهامة.

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