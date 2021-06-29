فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 7 رحلات طيران دولية من عدة دول مختلفة من بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا على متنها ما يقرب من 1300 سائح.
وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، لـ “القاهرة 24″، أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري 51 رحلة طيران.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران من أوروبا خلال الشهر المقبل، حيث يرتفع معدل الوصول الأسبوعى لأكثر من 70 رحلة أسبوعية بداية من الشهر المقبل.
من جانبه، أشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران من أوروبا خلال الشهر المقبل، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الوصول الأسبوعي لأكثر من 70 رحلة أسبوعية بداية من الشهر المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. وصول 1300 سائح لمطار مرسى علم على متن 7 رحلات طيران دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.