تراند الفن: اليوم.. وصول 1300 سائح لمطار مرسى علم على متن 7 رحلات طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 7 رحلات طيران دولية من عدة دول مختلفة من بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا على متنها ما يقرب من 1300 سائح.

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، لـ “القاهرة 24″، أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري 51 رحلة طيران.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران من أوروبا خلال الشهر المقبل، حيث يرتفع معدل الوصول الأسبوعى لأكثر من 70 رحلة أسبوعية بداية من الشهر المقبل.

من جانبه، أشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران من أوروبا خلال الشهر المقبل، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الوصول الأسبوعي لأكثر من 70 رحلة أسبوعية بداية من الشهر المقبل.