تراند الفن: آخرهم حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.. سلسال أزمات نضال الأحمدية مع الفنانين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - دائمًا ما تثير الإعلامية نضال الأحمدية الكثير من المشاكل، وكان آخرهم مع كل من حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تسريبها تسجيلًا صوتيًا لوالد حسام حبيب الذي تحدث فيه عن شيرين عبد الوهاب بطريقة غير لائقة، وشرح خلاله خطة استيلاء نجله على حساباتها البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتسبب ذلك التسجيل الصوتي المسرب في خلق حالة كبيرة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع شيرين تخرج عن صمتها وتتحدث في تسجيل صوتي وكشفت عدم وجود خلافات بينها وبين زوجها حسام حبيب، ومن جانبه توعد حسام حبيب، نضال الأحمدية وقال لها في فيديو نشره على “انستجرام”: “هتدفعي ثمنه كبير”.

وفي ذلك التقرير نستعرض أبرز أزمات ومشاكل نضال الأحمدية مع المشاهير:

أحلام الشامسي

بدأ الخلاف عندما انتشرت أنباء حول وفاة نضال الأحمدية، ما دفع “الأحمدية” لاتهام “أحلام” بأنها السبب في انتشار تلك الشائعة وقرصنة حساباتها على “تويتر”، ووصل الأمر إلى القضاء اللبناني، كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث قامت نضال الأحمدية بالتهجم على أحلام وزوجها بطل الرالي السابق القطري مبارك الهاجري واصفة إياه بـ”شرابة الخرج”.

عمرو دياب

شنت نضال الأحمدية العديد من الهجمات على الفنان عمرو دياب، إذ وصفته بأنه “عجوز”، ويجب عليه احترام سنه، مشيرة إلى أنها لا تحب أغانيه لأنه ليس تراثًا مثل سيد درويش، ولكن عمرو دياب التزم الصمت ولم يخرج للرد عليها، ما دفعها لتوجيه الكثير من الاتهامات والمقالات ضد الهضبة.

أصالة

بدأ الخلاف بعد التغريدة التي نشرتها أصالة وعبرت بها عن حبها للبنان، وأشارت إلى أن هناك الكثير من في لبنان يحسبون عليها، فاعتبرت نضال الأحمدية بأنها المقصودة من ذلك الحديث، وردت عليها ردًا لاذعًا ووصفتها حينها بأنها “لا تتمتع بأقل البديهيات”.

وسبق أن اتهمت نضال الأحمدية، أصالة بأنها تتقاضى الأموال من إحدى الدول بسبب مواقفها السياسية، وقالت عنها بأنها “غبية ولا تفهم شيء بالسياسة”.

هيفاء وهبي

وصفت نضال الأحمدية الفنانة هيفاء وهبي بأنها لا تحترم سنها، وتصر على استعراض جسدها وعليها أن تتوقف عن تلك الاستعراضات، مضيفة أن نهايتها ستكون سيئة.

نجوى كرم

كتبت نضال الأحمدية في أحد مقالتها إن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تعتاش من خيرات رجال الأعمال وأن صوتها أصبح يخونها، ووصل الأمر بينهم لرفع نجوى كرم قضية على “الأحمدية”.