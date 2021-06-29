تراند الفن: عبد الناصر محمد: الأخطاء التحكيمية تؤثر على إنبي.. ولن نفرط في حقوقنا

تحدث عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، حول مباراة إنبي والمقاولون العرب، أمس الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ27 بمسابقة الدوري المصري الممتاز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وقال عبد الناصر، في تصريحات تلفزيونية: “تعرضنا إلى ظلم تحكيمي واضح أمس أمام المقاولون العرب، فالمقاولون تعادل معنا بركلة جزاء ظالمة، وليس لها أي أساس من الصحة، وكانت لنا ركلة جزاء بالشوط الأول ولم تحتسب أيضًا”.

وأضاف: “الأخطاء التحكيمية أثرت على فريق إنبي بشكل كبير جدًا، ونحن لن نُفرط في حقوق الفريق”، متابعًا: “لا أستطيع القول إن هناك من يتعمد عرقلة الفريق، أو إن هناك حكامًا تترصد إنبي بالمباريات بشكل مباشر.. نحن لم ندخل في نية أي شخص، ولا نستطيع اتهام أحد”.