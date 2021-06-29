فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تحدث عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، حول مباراة إنبي والمقاولون العرب، أمس الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ27 بمسابقة الدوري المصري الممتاز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.
وقال عبد الناصر، في تصريحات تلفزيونية: “تعرضنا إلى ظلم تحكيمي واضح أمس أمام المقاولون العرب، فالمقاولون تعادل معنا بركلة جزاء ظالمة، وليس لها أي أساس من الصحة، وكانت لنا ركلة جزاء بالشوط الأول ولم تحتسب أيضًا”.
وأضاف: “الأخطاء التحكيمية أثرت على فريق إنبي بشكل كبير جدًا، ونحن لن نُفرط في حقوق الفريق”، متابعًا: “لا أستطيع القول إن هناك من يتعمد عرقلة الفريق، أو إن هناك حكامًا تترصد إنبي بالمباريات بشكل مباشر.. نحن لم ندخل في نية أي شخص، ولا نستطيع اتهام أحد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد الناصر محمد: الأخطاء التحكيمية تؤثر على إنبي.. ولن نفرط في حقوقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.