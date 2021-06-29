تراند الفن: شاهد: لحظة إحباط تهريب 100 ألف حبة “كبتاجون” إلى المملكة.. مخبأة بطريقة احترافية

صحيفة المرصد: تمكنت السلطات اللبنانية، من ضبط 100 ألف حبة “كبتاجون”، مخبّأة بطريقة احترافية، داخل آلات تعقيم أدوات طبية، أثناء تحضيرها من قِبل مجموعة من الأشخاص لتهريبها إلى المملكة.

وأشارت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى أن عمليات الرصد والتعقُب، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، وهم ثلاثة أفراد (اثنان من الجنسية اللبنانية وشريكهما سوري الجنسية)، حيث تم ضبط 17.4 كجم من حبوب الكبتاجون (حوالي 100 ألف حبة).

وأوضحت أن المتورطين اعترفوا أثناء التحقيق بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية “الكبتاجون” إلى المملكة، مردفة أن التحقيق مستمر تحت إشراف القضاء المختص.