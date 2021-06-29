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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 49 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: تمكنت السلطات اللبنانية، من ضبط 100 ألف حبة “كبتاجون”، مخبّأة بطريقة احترافية، داخل آلات تعقيم أدوات طبية، أثناء تحضيرها من قِبل مجموعة من الأشخاص لتهريبها إلى المملكة.
وأشارت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى أن عمليات الرصد والتعقُب، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، وهم ثلاثة أفراد (اثنان من الجنسية اللبنانية وشريكهما سوري الجنسية)، حيث تم ضبط 17.4 كجم من حبوب الكبتاجون (حوالي 100 ألف حبة).
وأوضحت أن المتورطين اعترفوا أثناء التحقيق بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية “الكبتاجون” إلى المملكة، مردفة أن التحقيق مستمر تحت إشراف القضاء المختص.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: لحظة إحباط تهريب 100 ألف حبة “كبتاجون” إلى المملكة.. مخبأة بطريقة احترافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.