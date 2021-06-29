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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 56 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: تحدث مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام، عن اللحظات الصعبة التي عاشها، بعد تعرّض ابنهما فاهد وشقيقه عبدالله لحادث سير مروع، واشتعال السيارة.
وتأثر “الهاجري” بعد أن عرض مقدم برنامج “جاني كلام”تسجيلاً هاتفياً لشقيق مبارك، وهو يقول له “ارجع لنا نحنا عملنا حادث”، بعدما طلب منه أن يتوقف عن تكرار التسجيل.
وأوضح أنه حين وصل إلى مكان الحادث صُدم بمنظر السيارة وهي تحترق بالكامل، قائلاً: “قلت اللهم لا اعتراض اللي ردّ عنهما هو عمل الخير اللي منعمله بينا وبين ربّنا”.
وحول شائعات الانفصال التي تلاحقه هو وأحلام كل فترة، قال إنه أثناء فترة الحجر الصحي كان لدى أحلام مناسبة في الإمارات وبقيت عند أهلها في فترة الحجر وهذا كل ما في الأمر، لافتا إلى أنهم يتواصلون عبر مكالمات الفيديو بشكل يومي ويتكلمون بالساعات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كشف تفاصيل جديدة حول تعرض ابن الفنانة أحلام لحادث سير مروع.. وزوجها يعلق:” اللهم لا اعتراض” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.