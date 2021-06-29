تراند الفن: كشف تفاصيل جديدة حول تعرض ابن الفنانة أحلام لحادث سير مروع.. وزوجها يعلق:” اللهم لا اعتراض”

صحيفة المرصد: تحدث مبارك الهاجري​، زوج الفنانة الإماراتية ​أحلام​، عن اللحظات الصعبة التي عاشها، بعد تعرّض ابنهما فاهد وشقيقه عبدالله لحادث سير مروع، واشتعال السيارة.

وتأثر “الهاجري” بعد أن عرض مقدم برنامج “جاني كلام”تسجيلاً هاتفياً لشقيق مبارك، وهو يقول له “ارجع لنا نحنا عملنا حادث”، بعدما طلب منه أن يتوقف عن تكرار التسجيل.

وأوضح أنه حين وصل إلى مكان الحادث صُدم بمنظر السيارة وهي تحترق بالكامل، قائلاً: “قلت اللهم لا اعتراض اللي ردّ عنهما هو عمل الخير اللي منعمله بينا وبين ربّنا”.

وحول شائعات الانفصال التي تلاحقه هو وأحلام كل فترة، قال إنه أثناء فترة الحجر الصحي كان لدى أحلام مناسبة في الإمارات وبقيت عند أهلها في فترة الحجر وهذا كل ما في الأمر، لافتا إلى أنهم يتواصلون عبر مكالمات الفيديو بشكل يومي ويتكلمون بالساعات.