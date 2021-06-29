تراند الفن: إقليم تيجراي الإثيوبي يعلن استعادة العاصمة ميكيلي بنسبة 100%

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلن الحزب الحاكم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي، أنه تم إجراء عدد من عمليات التطهير بعد انسحاب قوات الحكومة الإثيوبية من العاصمة ميكيلي، وأن المدينة عادت بنسبة 100% تحت سيطرة الإقليم، وفقا لـ “رويترز”.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد وغير مشروط، في إقليم تيجراي، بعدما تمكنت قوات جبهة تحرير تيجراي من السيطرة على مدينة ميكلي عاصمة الإقليم.

وكانت قيادة قوات جبهة تحرير تيجراي أعلنت سيطرتها على مدينة ميكلي، عاصمة الإقليم، وإخراج الإدارة المُؤقتة المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية، عقب صراع استمر 8 أشهر في الإقليم.

وحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، طالبت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، عقب سقوط عاصمته في أيدي قيادة جبهة تحرير تيجراي.