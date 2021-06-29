فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلن الحزب الحاكم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي، أنه تم إجراء عدد من عمليات التطهير بعد انسحاب قوات الحكومة الإثيوبية من العاصمة ميكيلي، وأن المدينة عادت بنسبة 100% تحت سيطرة الإقليم، وفقا لـ “رويترز”.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد وغير مشروط، في إقليم تيجراي، بعدما تمكنت قوات جبهة تحرير تيجراي من السيطرة على مدينة ميكلي عاصمة الإقليم.
وكانت قيادة قوات جبهة تحرير تيجراي أعلنت سيطرتها على مدينة ميكلي، عاصمة الإقليم، وإخراج الإدارة المُؤقتة المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية، عقب صراع استمر 8 أشهر في الإقليم.
وحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، طالبت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، عقب سقوط عاصمته في أيدي قيادة جبهة تحرير تيجراي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إقليم تيجراي الإثيوبي يعلن استعادة العاصمة ميكيلي بنسبة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.