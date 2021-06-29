تراند الفن: بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ، قبل قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمُناقشة عدد من القضايا والمستجدات، أبرزها تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد.

في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمُناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد العناني حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجاري، وذلك عبر منافذ الجمهورية المختلفة الجوية منها والبرية والبحرية، لافتًا إلى الأسواق التي سجّلت زيادة في عدد السائحين الوافدين لزيارة مصر خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أجندة الفعاليات والأحداث التي سيتم إقامتها على أرض مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير السياحة والآثار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، لافتًا إلى أنها تستهدف إعادة إبراز مصر كوجهة سياحية عصرية تستحق الزيارة والتمتع بمقاصدها طوال السنة، والتعرف على ما تتيح لزوارها من جميع أنحاء العالم من تجربة سياحية فريدة بفضل ما تتمتع به مصر من مزيج يضم معالم التراث القديم، وصور الحياة الحديثة، وكذا الطبيعة الساحرة.