تراند الفن: أنسي ساويرس في حوار سابق: بدأت العمل في مصر بـ3 موظفين

قال رجل الأعمال أنسي ساويرس، في أحد اللقاءات الصحفية السابقة، إنه بدأ العمل في مصر بثلاثة موظفين، وبلغ عدد موظفي الشركة والعاملين فيها مع بداية القرن الميلادي الجديد نحو 12 ألف شخص، وستة آلاف آخرين يعملون بطريقة عارضة وغير مُنتظمة.

وأضاف ساويرس: “رغم أنني ركزت على عملي الأصلي في المقاولات إلا أنني قررت الاستفادة من تجاربي وعلاقاتي وخبراتي، فاتجهت أيضًا إلى التوكيلات، وكان أول توكيل حصلت عليه من شركة فولفو السويدية، وبعدها توالت التوكيلات والأعمال رغم أنني ظننت في البداية أنني بدأت متأخرًا بعد الانفتاح الذي انطلق سنة 1974، لكن اتضح أنني جئت في وقتي تمامًا”.

كان الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.