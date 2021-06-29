فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 51 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قال رجل الأعمال أنسي ساويرس، في أحد اللقاءات الصحفية السابقة، إنه بدأ العمل في مصر بثلاثة موظفين، وبلغ عدد موظفي الشركة والعاملين فيها مع بداية القرن الميلادي الجديد نحو 12 ألف شخص، وستة آلاف آخرين يعملون بطريقة عارضة وغير مُنتظمة.
وأضاف ساويرس: “رغم أنني ركزت على عملي الأصلي في المقاولات إلا أنني قررت الاستفادة من تجاربي وعلاقاتي وخبراتي، فاتجهت أيضًا إلى التوكيلات، وكان أول توكيل حصلت عليه من شركة فولفو السويدية، وبعدها توالت التوكيلات والأعمال رغم أنني ظننت في البداية أنني بدأت متأخرًا بعد الانفتاح الذي انطلق سنة 1974، لكن اتضح أنني جئت في وقتي تمامًا”.
كان الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أنسي ساويرس في حوار سابق: بدأت العمل في مصر بـ3 موظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.