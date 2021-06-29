تراند الفن: وزير العدل: الأولوية في التعيينات للمتقدمين ضمن إعلان مسابقة الشهر العقاري لعام 2016

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن التعيينات مُتوقفة في مصلحة الشهر العقاري وبكل الجهاز الإداري في الدولة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن مُسابقة لتعيين عدد من الشباب بالشهر العقاري في عام 2016، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء المسابقة، وأعيد فتح الإعلان من جديد.

وأضاف وزير العدل، في رده على طلبات الإحاطة المُقدمّة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الأولية في التعيينات للمتقدمين في إعلان مُسابقة الشهر العقاري لعام 2016.

وأوضح أنه سد العجز بين العاملين بالشهر العقاري وزيادة عدد الموظفين، يأتي في إطار القضاء على الزحام بالشهر العقاري، وطلبنا نقل وندب عدد من العاملين من الوزارات إلى الشهر العقاري، وصل عددهم إلى 1002 موظف، تسلمنا منهم 976 موظفًا، مؤكدًا أن ضخ هذا العدد من العاملين يقلل من الزحام.

وأشار مروان إلى أنه تم افتتاح العديد من المقار الجديدة للشهر العقاري لمُعالجة مشكلة الزحام بزيادة عدد الموظفين، وفتح مقار جديدة تصل إلى 150 مقرًا جديدة، بالإضافة إلى ميكنة العمل ووضع حلول إلكترونية من خلال مصر الرقمية.

وتابع: “إجمالي الطلبات التي تقدمت 153 ألف طلب على مصر الرقمية، كما تم إطلاق خدمة المحمول، وكل إنسان يستطيع أن يُنجز خدمته، وهو جالس في منزله، حيث وصلنا في هذه الخدمة إلى 595 ألف معاملة”.

وأكد أن موقع مصلحة الشهر العقاري يقدم 17 خدمة إلكترونية، ودخل على الموقع 16 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء مقار مميزة، وخدمة التوثيق المتنقل في القاهرة، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مقار الشهر العقاري، بعد أن كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي.