تراند الفن: في ذكرى استشهاد هشام بركات.. الإخوان خططوا لاغتياله والسيسي خلّد اسمه بكوبري ومحطة مترو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - تحل اليوم ذكرى استشهاد النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، الموافق 29 يونيو من عام 2015، وذلك من خلال استهداف موكبه وتفجيره أثناء ذهابه إلى عمله.

واستشهد النائب العام، هشام بركات، في حادث تفجير سيارة مفخخة، استهدفت موكبه عقب خروجه من منزله بإحدى الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، وأسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، وفقًا للأجهزة الأمنية والتحقيقات.

القبض على المتهمين

أعلن وزير الداخلية آنذاك، اللواء مجدى عبد الغفار، القبض على قتلة المستشار هشام بركات، في 6 مارس 2016، مؤكدا في بيان له أن جماعة الإخوان وراء تنفيذ الحادث الإرهابي وشاركها في التخطيط أفراد من حركة حماس بقطاع غزة.

وأضاف البيان أن عدد أعضاء الخلية التي نفذت التفجير الإرهابي، بلغ 48 متهما، نفذ 14 منهم عملية اغتيال الشهيد “بركات”، بناءً على تكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا، يحيى موسى، وتم إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات”.

وفي النهاية، أيدت محكمة النقض حكم إعدام 9 متهمين، وفي فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقا بحق الإرهابيين الـ9 داخل سجن الاستئناف.

السيسي يكرم الشهيد هشام بركات

قالت المستشارة مروة هشام بركات، في تصريحات لها، إن الرئيس السيسي قد كرّم والدي بإعطاء أمرًا بإنشاء كوبري الشهيد هشام بركات في شارع الطيران بمدينة نصر، وكذا محطة مترو الشهيد هشام بركات، وستظل ذكراه خالدة في وجدان الوطن والمصريين مهما طال الزمن، كما كرّم الرئيس والدتي نجلاء وهبة خلال احتفالية بالجهاز المركزي للمحاسبات.