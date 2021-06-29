تراند الفن: تتجاوز الـ512 مليون جنيه.. تعرف على مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولى التخطيط والمتابعة، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري.
أكد محافظ الفيوم أنه تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%، كما تم زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021/2022 عن العام الماضي بقيمة تخطت الـ21 مليون جنيه، لتصبح هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ المحافظة.
مشروعات الخطة الاستثمارية في الفيوم
واستعرض مدير إدارة التخطيط مؤشرات توزيع اعتمادات مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة للعام المالي 2021/ 2022 بإجمالي 512 مليونًا و800 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ 35 مليونًا و557 ألف جنيه لمشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، و260 مليونًا و895 ألف جنيه لمشروعات رصف الطرق، و19 مليونًا لتنفيذ الكباري والمعديات، كما تم تخصيص 134 مليونًا و615 ألف لمشروعات تحسين البيئة، و30 مليونًا و123 ألف لأعمال الأمن والإطفاء والمرور، و32 مليونًا و610 آلاف لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظة.
مشروعات الصرف
ووجه المحافظ رؤساء المدن بمراجعة خطط مشروعات رصف الطرق بالمراكز، مع شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي، قبل التنفيذ، وكذلك التنسيق مع مديرية الري في حال إنشاء حوائط ساندة على الأبحر أو تبطين الترع، قبل رصف الطرق، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية في تنفيذ الخطة، وتحديد الأولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر.
ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد بعقد اجتماع شهري مع مسئولي التخطيط بمجالس المدن، والمكتب الاستشاري للمحافظة، ومسئولي شركات الكهرباء، والغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي، والجهات ذات الصلة، لمراجعة كافة الطرق قبل تنفيذ أعمال الرصف، والوقوف على حجم الأعمال ومعدلات التنفيذ أولًا بأول، لتذليل كافة العقبات.
ولفت المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء المدن، مع عدد الشركات الحكومية المعتمدة، للوقوف على العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار الأفضل منها، لتوريد احتياجات المحافظة من المعدات.
كما وجه المحافظ، مدير عام التخطيط، بالتنسيق مع رئيسي مركزي إطسا وطامية، ومسئولي الكهرباء، لإعداد مقايسة لإنارة طريق أسيوط الغربي بنطاق المركزين، تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى منه، مع الالتزام بكود الهيئة العامة للطرق والكباري.
فيما أكد نائب المحافظ ضرورة الالتزام بالنمط والنموذج المحدد من وزارة التخطيط في تنفيذ المجمعات الخدمية المزمع تنفيذها بالوحدات القروية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تتجاوز الـ512 مليون جنيه.. تعرف على مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بالفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.