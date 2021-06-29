فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
كشفت جهات التحقيق وجود خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل القبض عليهم، حيث تبين في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لحسن راتب بشيكات بنكية، ووجود خلافات مادية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.
وحضر رجل الأعمال حسن راتب إلى جهات التحقيق بجنوب القاهرة، مرتديًا “جلبابًا أبيض وممسكا سبحة”، وذلك على خلفية تورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.
وتباشر جهات التحقيق بجنوب القاهرة، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالتعاون في قضية البرلماني السابق علاء حسانين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التحقيقات: خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل سقوطهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.