تراند الفن: علي ماهر يحذر لاعبي المصري من ضياع أي نقطة في المباريات المقبلة بالدوري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - عقد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، جلسة مع لاعبيه، لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحذر علي ماهر، لاعبي المصري، من التهاون أمام البنك الأهلي، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز؛ حتى يستطيع الجلوس مع الإدارة لإنهاء تجميد مستحقات، بالإضافة إلى مصالحة جمهور بورسعيد.

وخلال اجتماعه مع اللاعبين، شدد علي ماهر على ضرورة عدم تضيع أي نقطة في المباريات المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، كما أنه قال لهم إنه “لا بديل عن الفوز أمام البنك الأهلي”.

وتلقى المصري البورسعيدي هزيمة قاسية من الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 43 نقطة.