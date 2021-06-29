تراند الفن: كفر الشيخ تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قال مصدر طبي مسؤل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة سجلت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في 8 مستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr التي أجريت لهم.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ “ القاهرة 24” أن هذه الحالات موزعة على المستشفيات التالية، مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، سجلت حالتي إصابة بكورونا، وسجل مستشفى حميات كفر الشيخ، حالتي إصابة بكورونا، وسجل مستشفى فوه المركزي، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى الصدر بكفر الشيخ، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى دسوق العام، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى قلين المركزي، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى كفر الشيخ العام، وحالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى دسوق العام، حالة إصابه بكورونا.

وأضاف المصدر أن هناك 32 حالة اشتباه إصابة بكورونا جاءت نتائجها سلبية في 9 مستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه جاري تطبيق برتوكول وزارة الصحة مع المصابين، وعلاجهم داخل المستشفيات.