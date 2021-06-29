تراند الفن: ريال مدريد يحتفل بوصوله إلى 100 مليون متابع على “انستجرام”

احتفل حساب نادي ريال مدريد الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، بالوصول إلى 100 مليون متابع حول العالم.

وكتب الحساب الرسمي مهنئًا متابعيه: “لن نتوقف عن عمل التاريخ”، وجاء ذلك كأول حساب رياضي في العالم يصل إلى هذا العدد من المتابعين، والماركة الثالثة على العالم تصل إلى حاجز الـ100 مليون.

ونشر حساب ريال مدريد فيديو للاعبي الفريق الأول وهم يهنئون ويحتفلون بكسر حاجز المئة مليون متابع، منذ تدشين الحساب عام 2013.

يذكر أن البرتغالي كرستيانو رونالدو احتفل منذ أيام، كأول شخص يكسر حاجز ثلاث مئة مليون متابع في العالم على تطبيق “انستجرام”.