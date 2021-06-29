فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
احتفل حساب نادي ريال مدريد الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، بالوصول إلى 100 مليون متابع حول العالم.
وكتب الحساب الرسمي مهنئًا متابعيه: “لن نتوقف عن عمل التاريخ”، وجاء ذلك كأول حساب رياضي في العالم يصل إلى هذا العدد من المتابعين، والماركة الثالثة على العالم تصل إلى حاجز الـ100 مليون.
ونشر حساب ريال مدريد فيديو للاعبي الفريق الأول وهم يهنئون ويحتفلون بكسر حاجز المئة مليون متابع، منذ تدشين الحساب عام 2013.
يذكر أن البرتغالي كرستيانو رونالدو احتفل منذ أيام، كأول شخص يكسر حاجز ثلاث مئة مليون متابع في العالم على تطبيق “انستجرام”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ريال مدريد يحتفل بوصوله إلى 100 مليون متابع على “انستجرام” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.