تراند الفن: إيركسون يتوقع هزيمة إنجلترا أمام ألمانيا في يورو 2020

نشر ‏سفين جوران إيركسون، مدرب إنجلترا السابق، مقطع فيديو للتعليق على مواجهة إنجلترا وألمانيا مساء اليوم في دور الـ16 من بطولة يورو 2020.

ومن المقرر أن تقام مواجهة اليوم بين منتخبي إنجلترا وألمانيا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال جوران إيركسون، مدرب إنجلترا السابق، إنه يتوقع يتوقع فوز إنجلترا على ألمانيا مساء اليوم، حيث يقدم منتخب إنجلترا أداء جيد ويظهر تطوره يوم بعد يوم.

يذكر أن سفن جوران إيركسون من مواليد 5 فبراير عام 1948 في سوني في السويد، وهو لاعب كرة قدم سويدي سابق، ومدرب كرة قدم سويدي حالي.