تراند الفن: تعود ملكيتها لأمراء سعوديين .. مصر: القبض على موظفين متورطين بالاستيلاء على أراض بالغردقة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أحالت سلطات التحقيق في مصر، المتهمين بالاستيلاء على أراضٍ في مدينة الغردقة الساحلية، تعود لأمراء سعوديين، إلى محكمة الجنايات.

وحددت يوم 14 يوليو المقبل، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين، فيما قرر المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة 4 متهمين هم:”كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وصاحب شركة مقاولات، ومحامٍ، وربة منزل”، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأمراء سعوديين.

وورد في أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية (رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام المملوك لمحافظة البحر الأحمر، والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة، ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع.

وأوضح أمر الإحالة:”كان ذلك حيلة، بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي 92 و93 /لسنة 2012 خاص توثيق الشروق، دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما، واعتمادا منها على محرر مزور، مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها، الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، لكن تم كشف مخططهما”، بحسب موقع”إرم نيوز”.

ولفت أمر الإحالة إلى أن هذه الجريمة ترتبط بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات المكان بصفتها السابقة، ارتكبت (المتهمة) تزويرا في محررات رسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة حضور المدعو سعد بن عبدالله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات”.