تراند الفن: سيطرة إنجليزية على التشكيل المثالي لمواجهة إنجلترا وألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - يلتقي منتخب إنجلترا نظيره الألماني، اليوم الثلاثاء، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020 في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ونشرت شبكة هوسكوررد التشكيل المثالي للمباراة والذي سيطر عليه منتخب إنجلترا، بواقع 7 لاعبين مقابل 4 لاعبين لصالح المنتخب الألماني.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: بيكفورد (إنجلترا). الدفاع: ماتياس هوملز(ألمانيا) – هاري ماجواير (إنجلترا) – جواشوا كيميتش (ألمانيا) – لوك شاو (إنجلترا). الوسط: فيليبس (إنجلترا) – ماوسون ماونت (إنجلترا) – توني كروس (ألمانيا). الهجوم: رحيم سترلينج (إنجلترا) – هاري كين (إنجلترا) – سيرجي جنابري (ألمانيا).

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