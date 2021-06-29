تراند الفن: “الأرصاد” تقدم عدة نصائح للمواطنين بشأن الموجة الحارة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - تتعرض البلاد حاليًا لمنخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة، حيث تسجل القاهرة 38 درجة.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الذي تتأثر به البلاد من المتوقع استمراره حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأكثر.

وقدم “شاهين” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، عدة نصائح للمواطنين لتفادي الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، جاءت كالتالي:

– تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

– ارتداء غطاء واقٍ للرأس.

– التواجد في أماكن متجددة الهواء والابتعاد عن تلك سيئة التهوية.

– الإكثار من شرب السوائل والمياه لترطيب الجسم.

– عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

– مراقبة إطارات السيارات ونسب المياه الموجودة بالمحرك.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ويكون الطقس ليلا، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا على السواحل الشمالية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25- 38

الإسكندرية 24 – 32

مطروح 23- 30

السلوم 23- 33

أسوان 27- 44