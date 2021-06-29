تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. وصفقة خاصة على سهم شركة بأكثر من 4 مليون ريال

صحيفة المرصد – واس : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 39.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10996.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والعقارية، والزامل للصناعة، ومجموعة فتيحي، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، والفخارية، وصناعة الورق، وجبسكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.05%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وشاكر، ودار الأركان، والعقارية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات شاكر، والإنماء، والعقارية، ومجموعة فتيحي، ومعدنية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد تمت اليوم الثلاثاء، صفقة خاصة على 63.3 ألف سهم من أسهم شركة الدريس بسعر 68.6 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية 4.3 مليون ريال.