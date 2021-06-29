تراند الفن: الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين الحكومة المصرية والألمانية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏35 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، الأول يخص التعاون المالي لعام 2019، وبموجبه تُمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهات أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها، من الحصول من بنك التعمير الألماني على دعم مالي لمشروعي “دعم كفاءة الطاقة”، و”مبادرة دعم التعليم الفني الشامل في مصر”. أما الاتفاق الثاني الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فيتصل بالتعاون الفني لعام 2019، فبموجبه تُتيح الحكومة الألمانية مساهمات لدعم مشروعات: الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، فضلًا عن تعزيز “المترولوجيا” لنُظم القياس والمُعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

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