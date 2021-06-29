تراند الفن: عمرو يوسف يواسي سميح ونجيب ساويرس عقب وفاة والدهما

حرص الفنان عمرو يوسف، على نعي رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس الذي أُعلن عن وفاته اليوم.

وكتب الفنان عمرو يوسف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس والأسرة الكريمة في وفاة والدهم عميد عائلة ساويرس المهندس أنسي ساويرس، اللهم ارحمه وأغفر له وأدخله فسيح جناتك”.

عمرو يوسف

وفاة أنسي ساويرس

وأعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

وولد أنسي في سوهاج لعائلة قبطية، وكانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها “أنسي ولمعي” كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.