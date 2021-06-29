تراند الفن: رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للبكالوريوس والليسانس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة، الأستاذ علي صبري، أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقدّم رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، متابعة انتظام الامتحانات في الكليات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك أعمال الكنترولات، وسرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام في الكليات، مع الاهتمام بالتدقيق والمراجعة ومراعاة سُرعة إعلان النتائج للفرق النهائية للبكالوريوس والليسانس لتتوافق مع مواعيد تقدم الخريجين لأداء الخدمة العسكرية.

ووجه دسوقي بالانتهاء من إعداد التقارير السنوية للكليات، ومُراجعة مواقف الكليات المتقدمة للحصول على الاعتماد، ووضع خريطة زمنية لمواعيد تقدم باقي الكليات، كما وجّه باستكمال ومتابعة بيانات الكليات على شبكة الإنترنت.