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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف فريق من الباحثين والخبراء، تفاصيل صنع أول جهاز في العالم، لإنقاص الوزن بدون جراحة، حسبما أعلن موقع جامعة أوتاغو النيوزيلندية.
وحسب موقع جامعة أوتاغو، فإن الجهاز يدعى “DentalSlim Diet Control”، هو قفل مغناطيسي صغير للغاية، يجري تثبيته بواسطة إخصائي على أسنان المريض العلوية والسفلية.
ويسمح جهاز التحكم في الأسنان، لمستخدمه بفتح فمه حوالي 2 مم فقط، ما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكنه يسمح له في نفس الوقت بحرية الكلام دون أن يؤثر على عملية التنفس.
ويمكن تركيب الجهاز الذي يعمل بشكل مغناطيسي، على الأسنان من قبل طبيب، مع إتاحة إزالته وتركبيه بشكل متكرر، وإمكانية التخلص منه في حالة الطوارئ.
والجدير بالذكر أن المشاركين في تجرية جهاز إنقاص الوزن عن طريق غلق الفم، خسروا 6.36 كيلغراماً في المتوسط خلال أسبوعين، دون الخضوع لأي عمليات جراحية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اكتشاف أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن بدون جراحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.