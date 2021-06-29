تراند الفن: رئيس البرلمان عن مدح النائبة رحاب الغول: “أنا مش شيخ أوي”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - علّق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مدح النائبة رحاب الغول، بشأن عدالته في منح الكلمات والانضباط تحت قبة البرلمان، قائلًا: “أنا مش شيخ أوي”، وذلك تعقيبًا على ما ذكرته النائبة في أبيات شعرية لرئيس المجلس، مُستخدمة لفظ “الشيخ الجليل”.

ووجّهت رحاب الغول التحية لرئيس المجلس على الدور الذي يقوم به رئيس المجلس في إدارة الجلسات، بشكل مُنضبط في المواعيد، وكذلك منح الكلمات لجميع الأعضاء بمنتهى العدل والمساواة.

وضجت القاعة بالتصفيق، بعد تعقيب رئيس مجلس النواب بقوله: “أنا مش شيخ أوي”.

ووجّه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد، لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات مُتنقلة، أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة، لإنشاء مقرات للشهر العقاري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، التي شهدت مُناقشة 31 أداة رقابية مُواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها، ما يؤثر في سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.