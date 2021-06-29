تراند الفن: «الغذاء والدواء» توضح طريقة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لإبلاغها عن طريق نظام (تيقظ)، أو مركز الاتصال الموحد 19999، وذلك في حال وجود أعراض جانبية للأدوية.

ويتيح نظام تيقظ عدد من الخدمات:

خدمة استقبال بلاغات التسمم الغذائي:وتتيح الخدمة إرسال ورفع البلاغات عن التسمم الغذائي والأعراض الناتجة عنه نتيجة تناول الأغذية الملوثة بهدف تسهيل وتسريع عملية الإبلاغ للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية وأفراد المجتمع أيضاً.

خدمة استقبال بلاغات الأدوية ومنتجات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية :وتتيح الخدمة إرسال ورفع البلاغات عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية ونقص كميات الأدوية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية أو خلل في أداء الأجهزة أو المستلزمات الطبية، أو البطاقة التعريفية، أو تعليمات الاستخدام بهدف تسهيل وتسريع عملية الإبلاغ لأفراد المجتمع وللممارسين الصحيين والصيدليات والمؤسسات الصحية والشركات.

كما تتيح الخدمة إرسال ورفع البلاغات على كل من الآتي:

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

الإبلاغ عن نقص كميات الأدوية .

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل.

الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي.

الإبلاغ عن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وذلك لهدف تسهيل وتسريع عملية الإبلاغ للممارسين الصحيين والصيدليات والمؤسسات الصحية والشركات وأفراد المجتمع أيضاً.

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