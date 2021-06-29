تراند الفن: اليوم.. بنك المعرفة ينظم ورشة لتقديم نصائح قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أعلنت منصة بنك المعرفة تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع موسوعة بريتانيكا، لطلاب الثانوية العامة لمعرفة أهم نصائح ما قبل الامتحان وطرق الاستفادة من مصادر بريتانيكا، وبنك المعرفة المصري للاستعداد للامتحان. ويحضر الورشة خبراء مركز تطوير المناهج، والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، الدكتورة روجينا محمد، الحاصلة على الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الإلكتروني وخبيرة مناهج العلوم والدكتور أحمد هاشم خبير مناهج الرياضيات، والدكتور حمدي أبو سنة، خبير مناهج علم النفس. ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي لحضور الورشة من هنـــا ويترقب طلاب الثانوية العامة المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، لإعلان تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات للعام ‏الدراسي الحالي 2020/2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.