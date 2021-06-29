فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد:ظهرت تفاصيل أكثر إثارة عن علاقة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بعشيقته جينا كولادانجيلو، على خلفية استقالته مؤخرا بسبب انتهاكه القاعدة الوقائية المعروفة باسم “لا عناق”.
وخالف هانكوك ليس فقط قواعد التباعد الجسدي التي تفرضها كورونا على الأشخاص الذين لا يعيشون تحت سقف واحد، بل وعانق صديقته جينا كولادانجيلو، وهي متزوجة، على الملأ، حيث أنه كان يتشدد في الحث على الالتزام الصارم بتلك القواعد إلى درجة إعلانه أنه لن يعانق والده.
وكان هانكوك قام بتعيين عشيقته جينا كولادانجيلو على رأس إحدى الإدارات من دون الإعلان عن ذلك رسميا، حيث عينت بداية في مارس 2020 كمستشار غير مدفوع الأجر في وزارة الصحة البريطانية بموجب عقد مدته ستة أشهر، وبعد ذلك أصبحت مديرا غير تنفيذي، بحسب “روسيا اليوم”.
وارتبطت هذه السيدة رسميا بمؤسس ماركة الأزياء أوليفر بوناس، وكانت على معرفة بالوزير السابق منذ أيام الدراسة في جامعة أكسفورد.
فيما نقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصدر قوله في وصف طبيعة العلاقة بين الوزير المستقيل وعشيقته: “قبل أن يفعل مات أي شيء كبيرا، سيتحدث إلى جينا. هي تعرف كل شيء”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معلومات جديدة عن صاحبة القبلة التي أطاحت بوزير الصحة البريطاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.