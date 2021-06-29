تراند الفن: استشاري سعودي يحذر من معلومة خاطئة متداولة بشأن جلطة اليد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: حذر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من معلومة خاطئة متداولة بشأن جلطة اليد. وقال “النمر” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:” معلومة خاطئة: إذا أحس أحد أقاربك بجلطة في يده فخذ إبرة معقّمة وقم بوخز أصابع اليد ليخرج الدم الفاسد المسبب للجلطة”.

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