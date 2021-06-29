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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت المرصد 5 زيارة
صحيفة المرصد: قال قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، اللواء أركان حرب محمد حجازي، إن القوات “مستعدة لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية”.
وأوضح حجازي خلال مؤتمر صحفي فى إطار إحتفالات قوات الدفاع الجوي بعيدها الـ 51:” مستعدون دائما لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، وهؤلاء الرجال قادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية”، بحسب “روسيا اليوم”.
وتابع حجازي أن “التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية و تأمين المجال الجوي المصري”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قائد قوات الدفاع الجوي المصرية: مستعدون لمواجهة التحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.