فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، بحد أدنى 250 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.
من جانبه، أشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أنه سيتم تحديد شرائح للمجاميع لتسليم ملفات الطلاب، وفقًا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، وللحد من التزاحم خلال التقديم، حرصًا على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، ومنعًا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.
وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قد اعتمد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية العامة” للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح 70.9%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 103803 طالب وطالبة.
كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 85 %، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 7183 طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 81%.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ البحيرة يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 250 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.