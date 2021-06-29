فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إقالة مدربه فرانك دي بور، بعد خروج الطواحين من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” من دور ثمن النهائي منذ يومين.
وقال الاتحاد الهولندي، في بيان رسمي منذ قليل: “نعلن تنحي دي بور من منصبه كمدرب لمنتخب هولندا، شكرًا لك على ما بذلته من الجهود، ونتمنى لك التوفيق”.
وأنهى المنتخب الهولندي دور المجموعات من البطولة في المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.
ونجح منتخب جمهورية التشيك، بقيادة المدير الفني ياروسلاف سيلهافي، في إقصاء نظيره الهولندي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الاتحاد الهولندي يقيل دي بور من تدريب الطواحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.