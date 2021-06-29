تراند الفن: تحويلات مرورية بسبب إصلاحات محور الفردوس في مدينة نصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية مُتوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ المرحلة الثالثة “ربط محور الفردوس بشارع ذاكر حسين، مرورًا بأعلى شارع عبد الله العربي”، وتنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع عبد الله العربي “امتداد شارع الطيران” عند تقاطعه مع شارع ذاكر حسين لرفع خمس كمرات معدنية، من الساعة 12،00 صباح يوم السبت الموافق 26/6/2021 حتى صباح الأحد الموافق 27/6/2021.

ويستلزم ذلك إجراء بعض التحويلات المرورية على القادم من شارع الطيران، واستكمال السير بشارع عبدالله العربي “امتداد شارع الطيران” مع تحويل حركة المرور عند المأوى الدوراني، والعودة تجاه محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

أما القادم من محور الشهيد فيجب استكمال السير بمحور الشهيد، ثم يمينًا محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر، والقادم من شارع محمد النبوي، يسلك يسارًا شارع جمال سليم، ثم يمينًا محور الشهيد، ويمينًا بمحور مصطفى النحاس، ثم مناطق مدينة نصر.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.