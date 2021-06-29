تراند الفن: رئيس جامعة سوهاج يهنئ السيسي بمناسبة 30 يونيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - هنأ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عزيز في بيان له: إن تلك الذكرى العطرة مثلت لحظة تاريخية فارقة فى حياة المصريين، وعنواناََ لإرادة الشعب الذي استطاع بكل شجاعة وقوة الاطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ البلاد من ظلم واستعباد الطامعين فى العدوان على وطننا الغالي.

واستكمل عزيز: لقد مثلت 30 يونيو ثورة الخلاص من الفكر الإخواني المتطرف الذى كاد يزج بمصر إلى حافة الهوية، من خلال اصراره على الهيمنة الأحادية وأخونة كافة مؤسسات الدولة المصرية، حيث تصدي شعب مصر العظيم لجموح رئيس ظالم وجماعته المستبدة التي أرادت سلب تاريج الوطن والنيل من ممتلكاته.

وأوضح عزيز أن الثورة جسدت إرادة الشباب المصري الذي انتفض دفاعاََ عن مكتسباته الديمقراطية، وسيظل التاريخ شاهداََ علي قوة ووطنية الرئيس السيسي وتحمله المسئولية كاملة فى لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية،

وبعث وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وذكر الوزير فى البرقية: “في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد”.

وتابع: “جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيرًا عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر، لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر ورمزًا ناصعًا في مسار كفاح شعب أبى، وانتصارًا لقيم الكرامة والعزة.