تراند الفن: India approves Moderna’s Covid-19 vaccine for emergency use

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - Indian Health Minister holds a dose of Bharat Biotech’s COVID-19 vaccine called COVAXIN in New Delhi. On Tuesday, India authorized the emergency use of Moderna vaccine seeking to ramp up vaccination drive in the wake of a surge in infections and deaths. (REUTERS)

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