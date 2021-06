تراند الفن: India approves Moderna’s Covid-19 vaccine for emergency use

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - Indian Health Minister holds a dose of Bharat Biotech’s COVID-19 vaccine called COVAXIN in New Delhi. On Tuesday, India authorized the emergency use of Moderna vaccine seeking to ramp up vaccination drive in the wake of a surge in infections and deaths. (REUTERS)