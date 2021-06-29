فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، حقيقة ما تردد مؤخرًا، بشأن تكفله بعلاج الفنانة انتصار الشراح. وقال العقل عبر حسابه على موقع إنستقرام: “وزارة الصحة هي التي تكفلت بعلاج انتصار الشراح، ما قصروا إن شاء الله تروح وترجع سالمة غانمة وهي بصحة وعافية”. وتابع الفنان الكويتي: “ادعولها بدال ما انطلع اشاعات مالها معنى، ارجوكم الله يخليلها زوجها وعيالها ومحبينها، بس كافي اشاعات مالها معنى”. والجدير بالذكر أن مازن التميمي، زوج الفنانة انتصار الشراح، أكد أنها طريحة الفراش منذ 4 أشهر وحالتها سيئة، ويحاول الآن الحصول على الموافقة اللازمة لسفرها إلى أمريكا لاستكمال علاجها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبدالرحمن العقل يكشف حقيقة تكفله بعلاج الفنانة انتصار الشراح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.