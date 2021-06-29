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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت القوات المسلحة المصرية، عن تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي، بمناسبة الإحتفال بالعيد الحادى والخمسين لقوات الدفاع الجوي.
وعرضت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، في مقطع فيديو تصنيع أول رادار، مصري الصنع في الجيش المصري.
ويتميز الرادار بأنه ثنائي الأبعاد، مصمم بالكامل بأياد مصرية 100%، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.