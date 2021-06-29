تراند الفن: استئصال 27 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بكفر الشيخ ( صور)

تمكن فريق طبي بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، من استئصال 27 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة، تبلغ من العمر 32عامًا، داخل أحد المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبد اللطيف خفاجي، مدرس واستشاري النساء والتوليد، أنه بمساعدة الدكتور إسلام دردير، طبيب التخدير، وطاقم التمريض، الذي ضم إيمان الهابط، وسهر الجمال، في عملية استئصال ورم ليفي، في عملية استغرقت قرابة الساعتين ونصف.

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وأكد الطبيب، في بيان له، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة المقطعية اللازمة وعمل استكشاف جراحي لها، وتم إجراء العملية الجراحية واستئصال جمع الأورام.

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وتابع استشاري النساء والتوليد بكفر الشيخ أنه تمكن برفقة الفريق الطبي من الحفاظ على رحم المريضة، مؤكدًا أن المريضة في حاله صحية جيدة.