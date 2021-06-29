تراند الفن: استئصال 27 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بكفر الشيخ ( صور)

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 47 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
تمكن فريق طبي بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، من استئصال 27 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة، تبلغ من العمر 32عامًا، داخل أحد المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ.
ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبد اللطيف خفاجي، مدرس واستشاري النساء والتوليد، أنه بمساعدة الدكتور إسلام دردير، طبيب التخدير، وطاقم التمريض، الذي ضم إيمان الهابط، وسهر الجمال، في عملية استئصال ورم ليفي، في عملية استغرقت قرابة الساعتين ونصف.
وأكد الطبيب، في بيان له، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة المقطعية اللازمة وعمل استكشاف جراحي لها، وتم إجراء العملية الجراحية واستئصال جمع الأورام.
وتابع استشاري النساء والتوليد بكفر الشيخ أنه تمكن برفقة الفريق الطبي من الحفاظ على رحم المريضة، مؤكدًا أن المريضة في حاله صحية جيدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استئصال 27 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بكفر الشيخ ( صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.