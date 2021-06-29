تراند الفن: أستون فيلا ينعى رجل الأعمال أنسي ساويرس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏41 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

نعى نادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الراحل رجل الأعمال أنسي ساويرس، والد ناصف ساويرس مالك أستون فيلا. كتب حساب النادي الرسمي عبر تويتر التالي: “‏يود الجميع في نادي أستون فيلا أن يتقدموا بأحر التعازي لمالك النادي ناصف ساويرس وعائلته الكريمة لوفاة والده أنسى ساويرس”. ‏ويعد أنسي ساويرس أحد أشهر وأكبر رجال الأعمال المصرية، ومؤسس صرح ساويرس للمقاولات والاتصالات منذ عام 1976. يذكر أن الملياردير أنسي ساويرس توفي عن عمر ناهز 91 عامًا، وهو والد رجال الأعمال المصريين نجيب وناصف وسميح ساويرس.



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