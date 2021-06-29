تراند الفن: حبس شخصين 15 يومًا بتهمة تزوير رخص القيادة والمحررات الرسمية بالغربية

قررت النيابة العامة حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تخصصا في تزوير رخص القيادة وتسيير السيارات والمحررات الرسمية، وبيعها للراغبين في مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم ثان المحلة.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، من العميد محمود الجيار رئيس مباحث مرور الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية المستخدمة في إجراءات تراخيص المركبات واستخراج رخص قيادة وتسيير مصطنعة عن طريق التزوير في مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص.

وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط المذكورين الأول ”ن. ر. ج” وشهرته القنصل وكذا المتهم “ع.أ” وبحوزتهم شهادات الدراسية المنسوب صدورها إلى كليات القمة، وتصاريح السفر، وثائق قيد عائلي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7187 لسنة 2021 جنح ثان المحلة، وبالعرض على النيابة العامة.